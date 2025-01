Ferrante (Mit), Impegno Governo per Tangenziale Napoli, è opera strategica

180 Visite

“L’Asse Occidentale che collega la Tangenziale di Napoli alla zona ospedaliera e a quella perimetrale di Scampia riveste un’importanza fondamentale per lo sviluppo della città. Per questo è massimo l’impegno del Governo rispetto alla realizzazione dell’opera, come ribadito anche con l’approvazione di un ordine del giorno alla manovra presentato da Forza Italia al quale è seguito il via libera della Regione Campania ai 10 milioni di euro per il finanziamento del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Continueremo a garantire il nostro sostegno in tutte le prossime fasi con l’obiettivo di rendere finalmente concreto un progetto che il territorio attende da oltre 20 anni“. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che questa mattina ha tenuto un incontro con l’ingegner Luigi Massa, amministratore delegato di ‘Tangenziale di Napoli Spa’, l’ingegner Antonio Iannaccone, Responsabile tecnico della società, e la competente direzione del Ministero. “L’Asse Occidentale della Tangenziale – aggiunge Ferrante – unirà l’area Nord-Est e quella Sud-Ovest di Napoli, consentendo così di decongestionare gli elevati volumi di traffico e di fornire un collegamento diretto con la zona Ospedaliera. L’opera fungerà inoltre da futura via di fuga in caso di emergenza per la zona a nord della città, anche in considerazione dei fenomeni sismici occorsi negli ultimi mesi nell’area flegrea. Il nuovo asse viario comporterà enormi benefici sul piano della mobilità, della valorizzazione ambientale e della crescita economica: è quindi un’infrastruttura strategica che – conclude Ferrante – sarà realizzata secondo criteri all’avanguardia, consentendo così alla Tangenziale di diventare sempre di più un laboratorio di innovazione anche per altri progetti futuri di interesse nazionale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews