Tina Rispoli va ai domiciliari, dopo più di un anno di carcere. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Ivana Salvatore ha disposto gli arresti domiciliari per la donna, sotto processo per concorso esterno in associazione camorristica: non ci sarebbero più le esigenze che ne giustificassero la detenzione cautelare. E così la richiesta dei legali della donna, difesa dagli avvocati Sergio Cola e Andrea Imperato, è stata accettata e così dopo poco più di un anno di carcere Tina Rispoli è stata scarcerata e portata nella sua abitazione, in regime di domiciliari. Il procedimento giudiziario, intanto, continua.













