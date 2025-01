GIUGLIANO, CIUFERRI SALUTA E VA AL TRAPANI. LA SQUADRA DI BERTOTTO PERDE UNO DEI SUOI PEZZI PREGIATI

220 Visite

Flavio Ciuferri è da qualche ora un nuovo calciatore del Trapani. Ciuferri, centrocampista, classe 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma. L’anno scorso l’exploit a Giugliano, in in serie C. Nella stagione in corso con il club dei Mazzamauro collezionato 20 presenze e 2 reti. In estate era in predicato di finire al Pisa, in B, ma la trattativa si arenò.

«Sono molto motivato e felice di aver raggiunto l’accordo con il Trapani – spiega il neo calciatore granata – Sono pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi della squadra. Per quanto riguarda il mio ruolo, sono un centrocampista offensivo, dinamico e a disposizione del mister». Il Giugliano affronterà domani il Cerignola, tra le mura amiche del De Cristofaro, senza il giocatore di maggior talento della squadra.













