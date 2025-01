Napoli: restituita alla Città la piscina dello stadio Collana. Ora un regolamento per disciplinare l’utilizzo

163 Visite

“ La riapertura della piscina del polisportivo Collana, dopo ben otto anni che è rimasta chiusa, è certamente un evento importante ma deve rappresentare solo il primo passo per il recupero di un impianto fondamentale non solo per gli sportivi ma per tutte le persone che vogliono praticare sport, anche a livello non agonistico, di ogni fascia d’età. L’occasione anche per ribadire che un polifunzionale di caratura internazionale, in passato utilizzato anche dalla squadra di calcio del Napoli, è di tutta la Città e non può essere a disposizione degli abitanti del solo quartiere dove è ubicato. Fondamentale resta però il varo di un regolamento, chiaro e trasparente, che ne disciplini l’utilizzo, evitando le situazioni che si sono già verificato in passato e che favorisca le fasce meno abbienti. Il primo passo fondamentale resta comunque che l’impianto, con tutte le sue strutture, venga al più presto restituito nella sua piena funzionalità “. E quanto dichiarato da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, in occasione del taglio del nastro della nuova piscina all’interno dell’impianto vomerese.













