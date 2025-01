Elezioni Regione Campania, ecco il primo candidato: è Raffaele Bruno del Movimento Idea Sociale

267 Visite

Una novità di rilievo nel panorama politico regionale campano. Il Movimento Idea Sociale ha ufficializzato la candidatura del suo segretario nazionale, Raffaele Bruno, alla prossima tornata elettorale per la presidenza della Regione Campania.

La decisione è stata presa nel corso di una riunione della direzione nazionale tenutasi a Roma. Bruno sarà dunque il primo candidato a scendere ufficialmente in campo, come sottolineato in una nota diffusa dall’ufficio stampa del partito.

Con questa mossa, il Mis punta a consolidare la propria presenza sul territorio campano e a raccogliere il consenso di un elettorato che, secondo le stime del partito, è alla ricerca di un’alternativa politica ai partiti tradizionali.













Commenti

