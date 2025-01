Conte: “Napoli, siamo sulla strada giusta ma c’è ancora tanto da fare. Kvara? Il gruppo è forte”

194 Visite

Antonio Conte non le manda a dire. Il tecnico azzurro, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona, ha chiarito la sua posizione sulla vicenda Kvara e sul suo futuro in maglia partenopea. “Ho parlato di delusione, ma non nei confronti di Kvara o del club – ha sottolineato Conte -. È una delusione personale, perché non sono riuscito a incidere sulla situazione come avrei voluto”.

L’allenatore ha poi approfondito il suo pensiero, spiegando che la sua delusione nasce dalla sensazione di non essere riuscito a portare un contributo decisivo alla crescita della squadra. “Pensavo di poter fare di più, di poter consigliare meglio la società sulle scelte da fare. Invece mi sono reso conto di essere arrivato a un punto morto”.

Conte ha però precisato che il suo rapporto con Kvara è ottimo e che il giocatore georgiano rimane un punto fermo della squadra. “Khvicha è un ragazzo fantastico e un calciatore straordinario. Ma bisogna essere realisti: il suo futuro è legato a diverse variabili, e nulla è scontato”.

Il tecnico ha poi parlato dell’ambizione del Napoli di lottare per lo Scudetto: “La consapevolezza di poter fare grandi cose cresce giorno dopo giorno. I tifosi sognano e noi dobbiamo alimentare questo sogno lavorando con umiltà e determinazione. Siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora tanto da fare”.

Infine, Conte ha toccato il tema del mercato, smentendo le voci su possibili cessioni: “Al momento non ci sono novità. La squadra è concentrata sugli obiettivi stagionali e non si lascia distrarre dalle voci di mercato. Sono molto soddisfatto dei miei giocatori, sia dal punto di vista tecnico che umano”.













