Anziana rapinata e fatta cadere nel cuore di Napoli: è grave

Una donna di 85 anni è stata vittima di uno scippo ieri sera in Galleria Umberto I, angolo via Toledo.

L’aggressore, dopo averle strappato la borsa contenente pochi euro, l’ha fatta rovinosamente cadere a terra.

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile.













