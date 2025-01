1.310 Visite

Ennesimo tentativo di furto in un appartamento di Marano. Ladri scatenati su tutto il territorio, questa il tentativo è stato perpetrato in un’abitazione di via Morelli, intorno alle ore 20. I ladri hanno fatto irruzione in una casa, ma non sono riusciti ad effettuare il colpo. I carabinieri sono giunti sul posto, allertati dai residenti, ma i banditi sono riusciti a far perdere le proprie tracce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews