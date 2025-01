Se ne è andata un’icona del soul: è morto Sam Moore

79 Visite

Una triste notizia scuote il mondo della musica: Sam Moore, leggendaria voce del duo soul Sam & Dave, si è spento all’età di 89 anni. Il decesso è avvenuto venerdì mattina a causa di complicazioni post-operatorie.

Con la sua voce potente e soul, Moore ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale, ispirando generazioni di artisti, tra cui Michael Jackson e Al Green. Insieme a Dave Prater, ha dato vita ad alcuni dei brani più iconici del genere, come “Soul Man”, “When Something is Wrong With My Baby” e “I Thank You”.

Riconosciuto come uno dei pilastri della musica soul, Moore è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992, un’ulteriore consacrazione di una carriera straordinaria.

Oltre alla sua innegabile talento musicale, Moore era noto per il suo attivismo politico. Nonostante le sue posizioni spesso controverse, la sua voce è stata sempre ascoltata e rispettata.













