A Napoli arriva la Polmetro: più sicurezza nelle stazioni della metro

88 Visite

Da lunedì 13 gennaio, le linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli saranno presidiate da pattuglie della Polizia di Stato. L’annuncio è stato dato dal questore Maurizio Agricola durante una conferenza stampa.

Cosa fa la Polmetro? Si tratta di una nuova sezione specializzata della polizia, nata per garantire maggiore sicurezza nelle stazioni della metropolitana. Gli agenti della Polmetro pattugliano banchine e treni per tutto il giorno, con l’obiettivo di prevenire e contrastare episodi di criminalità come aggressioni, rapine e borseggi.

Perché è importante? L’istituzione della Polmetro è una risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza dei passeggeri all’interno delle metropolitane. La presenza costante di agenti dovrebbe contribuire a creare un ambiente più sicuro e a restituire fiducia ai cittadini.

Non solo metro Il questore Agricola ha sottolineato che anche in altre zone strategiche, come Piazza Garibaldi, è stato rafforzato il presidio delle forze dell’ordine













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews