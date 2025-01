Aumentano le diagnosi dei tumori della pelle

214 Visite

Non sono per nulla confortanti i dati relativi al 2024 sui nuovi casi di melanoma, uno tra i più comuni tumore della pelle, da quanto si evince dal report dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) che ha da poco pubblicato i dati sui numeri del cancro dello scorso anno nel nostro Paese.

Casi in aumento

Rispetto al 2023, infatti, le stime parlano di oltre quattromila casi in più per un totale di circa 17mila nuove diagnosi ma l’incidenza è notevolmente aumentata non soltanto negli ultimi anni: se nel 2004 i casi registrati in Italia erano seimila, si è arrivati a 11mila nel 2014 fino alle ultime stime per l’anno che si è appena concluso. “ Il melanoma è uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia attualmente il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni “, afferma il professor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli.













