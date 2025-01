Punta Pennata in vendita, il sindaco di Bacoli ci prova: “Vogliamo acquistarla noi!

307 Visite

L’isolotto di Punta Pennata si trova attualmente davanti a un bivio. Situato proprio di fronte la città di Bacoli, è stato messo in vendita e si trova sul sito di case d’asta Sotheby’s.

Non appena saputa la notizia, la comunità bacolese, nel nome del primo cittadino Josi Della Ragione, si è immediatamente mobilitata e si sta osservando con particolare attenzione il suo destino, attraverso eventuali trattative.

“Faremo di tutto per acquisirla e per farla rientrare nel patrimonio comunale a beneficio della collettività. Qualora la cifra d’acquisto sia troppo alta per il Comune, siamo pronti anche a mobilitare le istituzioni sovracomunali ed eventualmente anche i cittadini. Punta Pennata deve rimanere un’oasi di pace”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews