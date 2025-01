Trump sulle dimissioni di Trudeau. “Il Canada diventi il 51esimo Stato degli Usa”

91 Visite

“Molte persone in Canada amano essere il 51esimo Stato” degli Usa. “Gli Stati Uniti non possono più subire i massicci deficit commerciali e i sussidi di cui il Canada ha bisogno per restare a galla“. Lo scrive su Truth Donald Trump.

“Justin Trudeau lo sapeva e si è dimesso. Se il Canada si fondesse con gli Stati Uniti, non ci sarebbero tariffe, le tasse diminuirebbero notevolmente e sarebbero totalmente sicuri dalla minaccia delle navi russe e cinesi che li circondano costantemente. Insieme, che grande Nazione sarebbe!!!”, conclude Trump.













