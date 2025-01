Marano, anche Savanelli risponde alla nostra provocazione. “L’opposizione dovrebbe crescere, io spero ancora che si possa fare: quest’amministrazione comunale è fallimentare”

400 Visite

Egregio direttore,

In merito alla sua provocazione di passare ” all’opposizione dell’opposizione ” corre obbligo di fare alcune considerazioni.

L’attuale legge elettorale premia con una maggioranza bulgara ,chi vince l’elezione, e relega all’opposizione un ruolo, alquanto comprimario, di controllo, vero è che tutti gli argomenti portati in consiglio comunale dalla maggioranza vengono approvati sistematicamente, senza nessun problema.

Le istanze della minoranza vengono. sistematicamente bocciate.

Vero è che noi siamo una minoranza con estrazione politica diversa e nel rispetto della propria ideologia , può esserci di votare diversamente su alcuni argomenti.

Devo dire tra noi consiglieri della minoranza c’è stata sembra la massima lealtà e il massimo rispetto, se qualcuno dovesse avere progetti diversi(allo stato non mi risulta) non mi interessa, io continuo per la mia strada.

Io penso che la minoranza debba restare coesa, anzi dovrebbe crescere, sperando che qualche consigliere di maggioranza, prenda atto dell’attuale gestione fallimentare della città di Marano e insieme con noi della minoranza, porre un atto di sfiducia costruttiva verso l’attuale amministrazione. K

Sono quasi a due anni di amministrazione e si vedono pochi cambiamenti incisivi e pochi atti per migliorare la qualità di vita dei cittadini

Non è stato cambiato nemmeno un senso unico per cercare di migliorare il traffico che soffoca la nostra città.

Non viene applicata la legge Maida-Severino che dà la possibilità di ruotare le

figure apicali ogni tre anni.

Non si portano avanti le migliaia di pratiche di condono edilizio onde incassare milioni di euro per le opere di urbanizzazione

Speriamo di ottenere qualche risorsa economica dal PNRR, per investire in opere pubbliche.

Indubbiamente le risorse finanziarie sono poche ,il personale è carente, ma mi deve credere ho profonda amarezza nel non vedere risolti i problemi della nostra città, anzi nel vedere un deterioramento sempre più grave.

Luigi Savanelli

Consigliere di minoranza

Città dei diritti

Sinistra Italiana













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews