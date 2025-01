A Vico Equense si costruisce insieme la scuola del futuro

217 Visite

L’evento a scopo solidale promosso dal Comune e dall’Istituto “Della Porta”

Un evento a scopo solidale per costruire insieme una scuola più accogliente e all’avanguardia. E’ il progetto “Scuola 4.0 – Ampli@menti: scuola futura!”, portato avanti dalla Città di Vico Equense e dall’Istituto “Giovan Battista della Porta” che permetterà alla scuola vicana di allestire armadietti personali per i 220 studenti dell’Istituto. Un modo concreto per fare rete e mettere insieme Istituzioni, associazioni, cittadini e aziende commerciali per una giusta causa.

La fase conclusiva del progetto si terrà con l’evento in programma domenica 5 gennaio in piazza Marconi, con l’iniziativa “Costruiamo insieme la scuola del futuro. Tutti insieme uniti per la scuola” che ha subito trovato la disponibilità dell’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio. Nella giornata conclusiva del Vico Fun Village, l’area giochi e animazioni inserita nel calendario di eventi natalizi di Vico Equense, si terrà un grande evento gastronomico solidale che vedrà la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni del territorio e delle eccellenze enogastronomiche locali. Con un ticket che sarà disponibile presso alcuni punti commerciali anche domani (Bar Zerilli, Diego Coloniali, Tabaccheria Apuzzo, Dama Gioielli, Diego Enoteca, Bar Wembley, Tres Joley, Andrea Boutique) è possibile partecipare all’evento, il cui ricavato andrà interamente all’Istituto Scolastico, per installare gli armadietti, dopo aver creato 22 ambienti di apprendimento all’avanguardia, dotati di tecnologie di ultima generazione.

Un’occasione unica per gustare prelibatezze tipiche, ma soprattutto per sostenere un progetto portato avanti con forza dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello e dalla rete che ha partecipato all’iniziativa che guarda al futuro dei ragazzi. Uniti per un obiettivo comune, scuola, chef, pizzaioli, pasticcieri, associazioni e istituzioni, tutti insieme daranno vita a una serata che avrà tra i protagonisti le associazioni Aicast, A Vico per Cacio, Pizza a Vico, oltre a Camillo Oste Verace, Osteria Nonna Rosa e il Pastry chef Alberto Parascandolo.

“È emozionante vedere la nostra comunità unirsi per un obiettivo così importante – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Aiello -. Quando mi è stato presentato il progetto, non ho avuto alcun dubbio nell’esprimere il mio pieno assenso. Questo evento rappresenta il vero spirito di Vico Equense: eccellenza, solidarietà e un profondo impegno verso il futuro dei nostri giovani”.

Non solo una festa ma l’occasione concreta di costruire insieme un futuro migliore per i ragazzi di Vico Equense.













