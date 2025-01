Napoli-Verona: stop alla trasferta per i tifosi scaligeri

79 Visite

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di mettere un freno alla trasferta dei tifosi del Verona in occasione della partita di Serie A contro il Napoli, in programma domenica 12 gennaio allo stadio Maradona.

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona. Questa la misura adottata per prevenire possibili scontri tra le due tifoserie, considerata la storica rivalità e i precedenti episodi di violenza.

La decisione è stata presa in seguito a una valutazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha espresso preoccupazione per il rischio di “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Un provvedimento precauzionale che mira a garantire il regolare svolgimento della partita e la sicurezza di tutti i presenti allo stadio

