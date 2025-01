Kenya: misterioso oggetto metallico precipita dal cielo, indagini in corso

136 Visite

Un boato improvviso ha scosso il villaggio di Mukuku lo scorso 30 dicembre, lasciando gli abitanti attoniti di fronte a un’incredibile scoperta: un enorme oggetto metallico, del peso di circa 500 chilogrammi e con un diametro di circa due metri, si era schiantato al suolo.

Le prime indagini dell’Agenzia spaziale keniota sembrano indicare che il misterioso oggetto potrebbe essere l’anello di separazione di un razzo, una componente progettata per disintegrarsi durante il rientro atmosferico. Tuttavia, l’origine precisa del frammento rimane ancora da chiarire e saranno necessarie ulteriori analisi per identificare il suo proprietario.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato vittime o danni rilevanti, ma solleva nuove preoccupazioni sulla crescente quantità di detriti spaziali in orbita terrestre. Non si tratta, infatti, di un caso isolato: negli ultimi anni sono sempre più frequenti episodi simili, come la caduta di una parte della capsula Dragon di SpaceX in Australia nel 2022 o l’impatto di un frammento metallico su una casa in Florida, che ha portato una famiglia a fare causa alla NASA.

L’intensificarsi delle attività spaziali a livello globale e la proliferazione di satelliti e altri oggetti artificiali in orbita stanno aumentando in modo esponenziale il rischio di incidenti causati dalla cosiddetta “spazzatura spaziale”. La comunità internazionale è sempre più consapevole di questa minaccia e sta lavorando per sviluppare soluzioni efficaci per mitigare i rischi connessi alla caduta di detriti sulla Terra.













