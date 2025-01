Lotteria Italia: a Napoli tanti in fila per un biglietto, sperando nell’effetto De Martino

107 Visite

ROMA – Manca ormai pochissimo all’estrazione dei premi di prima categoria del 6 gennaio, nel corso della trasmissione di Rai 1 ‘Affari Tuoi’. E a Napoli, lì dove la Lotteria Italia rappresenta un vero e proprio rituale, è caccia agli ultimi biglietti rimasti, con vendite record che hanno raggiunto quota 8,5 milioni (+25% rispetto allo scorso anno secondo i dati ufficiali di Adm). Un vero e proprio boom che non si registrava dall’edizione 2017-2018, quando furono 8,6 milioni i biglietti venduti. “C’è chi rinuncia persino al caffè o alle sigarette, ma non al biglietto della Lotteria”, racconta ad Agipronews il proprietario di un’attività nei Quartieri Spagnoli. Gli fa eco un esercente del Centro Storico: “Tra turisti e residenti, quest’anno sono stati veramente in tantissimi a comprare il biglietto, tant’è che a Natale si sono formate lunghe code. Siamo stati letteralmente presi d’assalto e quasi tutte le scorte che avevamo sono già finite”.

Non poteva mancare poi anche il campanilismo: “L’anno scorso il biglietto da 2,5 milioni di euro è stato vinto vicino Salerno (a Campagna, ndr), speriamo che quest’anno si sposti di qualche chilometro e arrivi da noi”, dice un tabaccaio di Posillipo. “La passione per la Lotteria Italia coinvolge tutti, senza distinzione di sesso o di età: dai ragazzi agli anziani, uomini, donne, non c’è una categoria specifica, tutti sperano di cambiare le proprie vite”, racconta ad Agipronews un commerciante del Vomero.

Quest’anno, poi, sembra prevalere anche un altro ‘fattore’: a condurre ‘Affari Tuoi’ il 6 gennaio sarà il napoletano Stefano De Martino. “Non credo che il numero impressionante di biglietti venduti quest’anno sia solo un caso”, dice il titolare del bar. “Noi napoletani siamo amanti delle tradizioni e molto scaramantici. Non lo dovrei dire, ma speriamo che De Martino faccia vincere tanti soldi a qualche nostro cliente”.

