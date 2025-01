Pimonte in allarme per la chiusura della Casa di Maria: il sindaco Somma scrive a De Luca

99 Visite

Il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, ha lanciato un grido d’allarme per la possibile chiusura della “Casa di Maria”, una struttura fondamentale per l’assistenza di persone con disagio mentale. In una lettera al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il primo cittadino ha espresso profonda preoccupazione per le ripercussioni che questa chiusura avrebbe sull’intera comunità.

La Casa di Maria, oltre a offrire un servizio essenziale per le persone con bisogni speciali, rappresenta un importante motore economico per il territorio, generando occupazione e sostenendo l’attività di numerosi esercizi commerciali locali.

“La chiusura della struttura – ha sottolineato Somma – comporterebbe un danno irreparabile sia per le persone accolte, che si vedrebbero private di un ambiente familiare e di un percorso di cura personalizzato, sia per le loro famiglie e per l’intera comunità di Pimonte”.

Il sindaco ha quindi chiesto a De Luca di intervenire per evitare la chiusura della struttura, proponendo anche la disponibilità del Comune a individuare un’alternativa per garantire la continuità del servizio.

La notizia della possibile chiusura della Casa di Maria ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini di Pimonte, che hanno espresso la loro solidarietà alle persone ospitate nella struttura e hanno chiesto alle istituzioni di trovare una soluzione urgente













