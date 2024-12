Napoli, Natale e Capodanno: ancora boom di turisti

252 Visite

Nel periodo delle festività natalizie e fino all’Epifania in città transiteranno almeno 380mila visitatori. Il dato è stato riferito dall’assessore al Turismo, Teresa Armato anche se ovviamente il bilancio sarà stilato solo a conclusione del periodo natalizio. «L’Osservatorio ci riferisce che a partire dal 22 dicembre ha detto Armato si sarà un numero significativo, importante di persone, 380mila, che troveranno la città pronta ad ospitarli perché abbiamo rafforzato tanti servizi dall’igiene alla mobilità pubblica alla sicurezza e in strada ci saranno 25 ragazzi ‘tutor del turismo’. Turisti che, insieme ai nostri concittadini, potranno godere di circa 80 eventi tra concerti, eventi e spettacoli dedicati al Natale e alle feste».

Sempre secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, in totale sono ben 17 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio, un milione in più rispetto alle previsioni iniziali. Le vacanze saranno più frammentate rispetto al passato, con più partenze brevi e una tendenza a spostarsi al di fuori dei periodi canonici ovvero tra Natale e Capodanno evitando proprio i lunghi ponti. Il 25% degli italiani, infatti, effettuerà più viaggi, sia in Italia che all’estero, mentre il 12% sceglierà esclusivamente destinazioni straniere, soprattutto per Capodanno e l’Epifania. Le grandi città d’arte, come Napoli, con la strada dei presepi e i suoi vicoli storici, continuano a esercitare un grande fascino sui viaggiatori.

Seguono le località di mare e di montagna, ideali per chi cerca relax e contatto con la natura. Capodanno è il periodo più gettonato per viaggiare: quasi 9 milioni di italiani sceglieranno di trascorrere la notte più lunga dell’anno fuori casa. Le grandi città, con i loro eventi e le loro atmosfere uniche, sono le preferite, ma anche la montagna attira numerosi appassionati di sport invernali. Napoli si prepara ad accogliere il suo clou turistico proprio per Capodanno quando la città si trasforma in un grande palcoscenico in attesa del veglionissimo della sera di San Silvestro.













