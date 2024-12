Giubileo della Speranza, Papa Francesco apre la Porta Santa

128 Visite

«La Porta Santa che si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo”. Lo sottolinea il Papa via X a poche ore dall’avvio ufficiale del Giubileo 2025. Questa sera alle 19, Papa Francesco aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro, dando ufficialmente il via all’Anno Santo che terminerà con l’Epifania del 2026, e che segna un periodo dedicato al perdono e alla misericordia divina, coinvolgendo milioni di fedeli da tutto il mondo. L’evento potrà essere seguito tramite i maxi schermi istallati in Piazza San Pietro, oppure in tv in diretta su Rai 1 ma anche su Tv2000 e Sky TG24.

Trentacinque milioni di pellegrini in arrivo, 270-300mila presenze stimate al giorno, 105 milioni quelle totali a Roma, con boom di turisti in estate e una stima di afflussi giornalieri che toccherà addirittura punte di un milione in occasione dei grandi eventi. Quelli del Giubileo della Speranza. Che stasera avrà formalmente inizio con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco. Il primo dei 36 eventi giubilari, che si svolgeranno in 90 dei 365 giorni del 2025, per il quale sono previste 65mila persone. Paradossalmente non rientra nei 7 più importanti per presenze stimati dalla macchina organizzativa. In questo senso, il primato spetta al Giubileo dei Giovani, che si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto a Tor Vergata, per il quale è atteso più di un milione di persone; subito dietro il Giubileo delle Confraternite, quello della Sanità e quello dei Movimenti che raduneranno 150mila persone ciascuno; poi il Giubileo degli Adolescenti (90mila), quello dei Lavoratori e delle Famiglie.













