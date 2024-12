Marano, strade in condizioni pietosi. Izzo: “Ma il Comune ha speso soldi per festicciole di piccolo cabotaggio”

182 Visite

Le strade della città versano in condizioni pietose, ormai sono ridotte a veri colabrodi con grave pericolo per la incolumità degli automobilisti e dei viandanti .

Eppure, nonostante le casse comunali non consentano un risanamento delle stesse, qualcosa si poteva fare.

Il Comune di Marano ha ricevuto un finanziamento dalla città metropolitana di circa 130.000 Mila euro per eventi natalizi e culturali, di questi solo il 20% poteva essere speso per le luminarie durante il periodo di Natale. Ebbene facendo un po’ di conti dei 130 mila euro di finanziamento solo 26 mila euro sono stati impegnati per illuminare la città durante le festività natalizie. E siccome le luminarie sono costate 46 mila euro, và da se che l’ ente comunale ha dovuto confinanziare la spesa con ben 20 mila euro, soldi prelevati dalle già esigue risorse delle casse comunali.

Mi domando: questi 20 mila euro si potevano impegnare per rattoppare le più grosse e pericolose buche esistenti sulle strade della nostra città,c he tanto fanno penare gli automobilisti ( per la rottura delle auto e cosa ancora più grave per l’ attentato alla propria incolumità).

Inoltre, visto che l’ ufficio avvocatura del Comune è sempre soccombente nelle cause intentate dai cittadini per risarcimento danni causati dalla cattiva manutenzione delle strade, mettendo in sicurezza le strade si potevano far risparmiare soldoni alle casse comunali.

Questa sarebbe stato la decisione più saggia che un padre di famiglia assennato e oculato avrebbe adottato, “prima del divertimento e dell’ apparire la sostanza delle cose”. Ma il primo cittadino di Marano ” padre pro-tempore” dei cittadini maranesi è più avvezzo all’ apparire con kermesse e festicciole che alla sostanza, quale è la vivibilità del territorio e l’ incolumità dei cittadini “.

Sembra essere ritornati all’ epoca bertiniana, quando si governava soprattutto con la kermesse Rossodisera”.

Michele Izzo consigliere comunale













