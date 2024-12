Open arms, il leader della Lega dopo l’assoluzione: “Tre anni difficili, ma giustizia è fatta. In tanti, anche di sinistra, mi hanno chiamato”

189 Visite

“Sono stati tre anni impegnativi, ma è il riconoscimento che una politica seria di contrasto all’immigrazione clandestina non solo è legittima ma è doverosa”: il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, lo ha detto a margine di un incontro con i cittadini a largo Argentina a Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla sentenza di assoluzione nel processo Open Arms. Le accuse nei suoi confronti erano di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “È una sentenza giusta, che mi attendevo, ma è un processo che è costato diversi milioni di euro. Pare che la Ong voglia fare appello. Ieri avevano i musi lunghi“, ha sottolineato il leader della Lega. Che poi ha rivelato: “Mi hanno fatto piacere tanti messaggi ricevuti anche da politici di sinistra: sindaci, governatori, parlamentari, ex ministri. Un conto è la battaglia politica, un conto è volere il male degli altri, io non riesco ad augurarmi di vedere Renzi, la Schlein o Conte in galera. Neanche se mi sforzo ci riesco, mi spiace che di là qualcuno ci sia”.

Salvini, inoltre, ha spiegato che non si è mai trattato di “una prova di forza” all’interno del governo, “semmai era una prova nei confronti di associazioni straniere finanziate da personaggi come Soros e compagnia, che finanziano la distruzione della nostra identità. Giorgia è stata la prima a chiamarmi ieri”, ha poi aggiunto riferendosi alla premier Meloni. In ogni caso, è tanta la soddisfazione per l’assoluzione. “Oggi è una bella giornata, per l’Italia innanzitutto – ha detto ancora il ministro – perché una condanna avrebbe significato che scafisti e trafficanti di tutto il mondo avrebbero saputo dove portare i loro loschi traffici. Dopo anni di polemiche, un tribunale ha riconosciuto che ho fatto il mio lavoro come ministro”.













