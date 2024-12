A Pozzuoli il presepe vivente in strada con pastori e piccoli artigiani

168 Visite

La città di Pozzuoli è pronta ad accogliere il primo presepe vivente in strada. Pastori e artigiani riempiranno domani (domenica 22 dicembre) via Carlo Rosini, nel tratto di strada compreso tra la “Villetta del Carmine” e la Chiesa di San Raffaele Arcangelo. La riproduzione della Natività vedrà anche la partecipazione degli hobbisti che faranno da sfondo al presepe vivente. L’iniziativa è stata organizzata da Padre José Manoel Rosa e promossa dal consigliere comunale di Europa Verde, Gennaro Andreozzi, insieme al gruppo politico e consiliare del partito ambientalista. «A tre giorni dal Natale sarà una domenica suggestiva, carica di sentimenti ma allo stesso tempo all’insegna dello svago e del divertimento. Questa iniziativa è frutto dell’impegno di tutti e mi preme ringraziare su tutti Padre Manuel e l’amico Gennaro Andreozzi per aver portato sul tavolo dell’assessorato un progetto così bello e suggestivo» spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews