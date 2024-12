Due cammei realizzati dall’antica azienda Aucella di Torre del Greco, i doni offerti al presidente Mattarella e ai reali di Spagna dal Rettore della Federico II

145 Visite

In occasione del conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze sociali e statistiche a Sua Maestà Re di Spagna Felipe VI da parte della Federico II, alla presenza del Presidente Mattarella, il rettore Matteo Lorito ha immaginato per il Capo dello Stato e i reali un dono prezioso, che fosse anche un’eccellenza, una specialità del territorio campano. La scelta è caduta sul cammeo. L’azienda che ha condiviso e realizzato i manufatti è Aucella, marchio storico di Torre del Greco.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha conferito il dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze sociali e statistiche a Felipe VI di Spagna, nel corso di una solenne cerimonia che si è tenuta giovedì 12 dicembre nel Teatro San Carlo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In quell’occasione, il Rettore Lorito ha voluto omaggiare sia il sovrano spagnolo che il Presidente Mattarella con dei doni che rappresentassero un’eccellenza del territorio campano. La scelta è ricaduta su due preziosi cammei, realizzati dalla storica azienda Aucella di Torre del Greco, città che da oltre 200 anni è riconosciuta come capitale mondiale della lavorazione del corallo e del cammeo.

L’azienda Aucella ha accolto con entusiasmo l’invito del Rettore, creando due opere uniche che riproducono lo stemma dell’Università. La realizzazione ha richiesto diverse settimane di lavoro, combinando l’antica tradizione dell’incisione manuale con bulini e moderne tecnologie come la stampa 3D, utilizzata per le basi di supporto dipinte a mano. Anche le cornici sono state create artigianalmente, rispettando i colori ufficiali dell’ateneo.

Alla cerimonia era presente Vincenzo Aucella, rappresentante della quarta generazione della famiglia, che ha seguito insieme al fratello Manuel la nascita di queste opere uniche e che ha illustrato ai reali spagnoli e al Presidente Mattarella le caratteristiche dei manufatti realizzati e di questa antica arte.

L’azienda ha realizzato anche un’opera aggiuntiva che riproduce fedelmente il Palazzo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e che ha donato all’Ateneo.

‘Ci è capitato nella storia aziendale di produrre opere uniche per diversi Papi, Capi di Stato, autorità. Ma non ci si abitua mai all’emozione e soprattutto a quel senso di responsabilità che si avverte nei mesi precedenti trascorsi tra bozze, progetti e realizzazione – così Vincenzo Aucella che aggiunge – Questa volta le opere commissionate sono state due, e proprio perché sono pezzi unici, abbiamo accettato la sfida e da subito abbiamo virato il nostro progetto al cammeo. Il Cammeo identifica la nostra città, Torre del Greco, l’unica cittadina al mondo ad avere questa tipica lavorazione e che si adatta a quasi ogni tipo di personalizzazione. Come spesso accade, per questione di segretezza, conosciamo chi riceverà il dono solo a poche settimane, quando ormai il lavoro è quasi completo. Questa cosa ci lascia sempre con il fiato sospeso, una lavorazione quasi al buio, ma tutto questo lavoro di equipe è stato ripagato dall’importanza delle due autorità che li riceveranno. Attorno a un lavoro del genere ci sono diversi artigiani che lavorano, ognuno nella sua specificità: da chi è specializzato nella materia prima, ai nostri artigiani che scelgono quelle migliori e le lavorano, al progettista che ha disegnato e realizzato le stampe 3D, a chi ha realizzato la cornice seguendo specifiche indicazioni, infine al fotografo e operatore video che hanno immortalato questi lavori per permettere di arricchire il nostro archivio aziendale di un nuovo e prestigioso tassello – conclude Aucella – Abbiamo colto questa opportunità, non solo per la nostra azienda ma proprio per la valorizzazione del MadeinTorredelGreco, di tutti gli artigiani che da oltre 200 anni tramandano una tradizione artistica che ci rende riconoscibili nel mondo la città di Torre del Greco. E per ringraziare il Magnifico Rettore di tutto ciò, abbiamo progettato e realizzato un’opera unica che riproduce fedelmente il Palazzo dell’Università’.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews