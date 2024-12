VIOLENZA SESSUALE IN UNA RSA DI GIUGLIANO: GLI AVVOCATI DELLO STUDIO ASSOCIATO MAIOR DIFENDONO UN’INFERMIERA VITTIMA DI ABUSI

173 Visite

Gli Avvocati dello studio Maior: “L’abuso subito dalla nostra assistita è un atto di violenza sessuale aggravata, non una semplice molestia. La giustizia deve fare il suo corso”

Gli avvocati dello Studio Legale Associato Maior, Filippo Castaldo, Michele Francesco Sorrentino e Pierlorenzo Catalano, difendono una donna infermiera vittima di un gravissimo abuso sessuale subito all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a Giugliano. La nostra assistita è stata aggredita sessualmente dal proprio superiore gerarchico all’interno della struttura in cui lavorava. Inizialmente, i fatti erano stati inquadrati nel reato di molestie, ma grazie al nostro intervento e alla chiarificazione dei fatti, la Procura ha riqualificato l’accusa come violenza sessuale, aggravata dal fatto che il reato è stato commesso dal datore di lavoro. La vittima, che ha rassegnato le dimissioni e intrapreso un percorso di recupero psichiatrico per affrontare il trauma subito, è stata adeguatamente supportata in ogni fase legale e medica. Il medico legale, Dott. Marcello Lorello, ha fornito una documentazione completa degli abusi e dei danni psicologici conseguenti. Abbiamo prontamente consentito l’attivazione del codice rosso. Restiamo in attesa degli sviluppi investigativi, con la certezza che il colpevole dovrà rispondere delle sue azioni. Continueremo a garantire il massimo supporto alla nostra assistita, affinché giustizia venga fatta.













