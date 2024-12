Napoli. Polizia Locale: sequestro materiale pirotecnico vietato

208 Visite

La Polizia Municipale ha intensificato il controllo e la prevenzione sulla commercializzazione di materiale pirotecnico vietato.

Gli agenti dell’Unità Operativa I.A.E.S hanno posto sotto sequestro, nel Rione Traiano, oltre 200 articoli pirotecnici e 50 batterie da 100 colpi ad alto potenziale; anche in questo caso il materiale era trasportato da un autoveicolo e la perquisizione presso la residenza del conducente, una napoletana di 52 anni, ha portato al sequestro di altro materiale esplodente pericoloso.

Le persone trovate in possesso del materiale esplodente sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria mentre il materiale sequestrato è stato affidato agli artificieri della Polizia di Stato per la successiva distruzione.













