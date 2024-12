Gragnano celebra il Panuozzo: “Puntiamo dritto verso il marchio IGP”

157 Visite

Il panuozzo di Gragnano punta l’obiettivo verso il marchio IGP. E’ il sogno, nemmeno tanto nascosto, che culla l’Amministrazione Comunale di Gragnano capeggiata dal Sindaco Nello D’Auria, e l’associazione “Pizza e Panuozzo” presieduta da Camillo Arpaia. Questa mattina presso la Biblioteca “Michele Cavaliere” si è tenuto un momento di confronto per festeggiare un risultato storico come la registrazione del marchio “Panuozzo di Gragnano” proiettando gli sforzi futuri per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta.

Prodotto simbolo della tradizione locale, l’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del territorio. Il sindaco di Gragnano, Aniello D’Auria, ha aperto il dibattito sottolineando l’importanza del “Panuozzo di Gragnano” come emblema dell’identità culturale e gastronomica locale, auspicando un riconoscimento sempre maggiore a livello nazionale e internazionale per tutti i prodotti tipici gragnanesi.

L’agronomo Vincenzo Scola ha approfondito gli aspetti tecnici e le sfide legate al raggiungimento del marchio IGP, evidenziando che il percorso non sarà privo di ostacoli, ma che con un approccio realistico e determinato si può aspirare a traguardi ambiziosi. “Sarà un processo lungo ma abbiamo l’esperienza di quanto fatto con la pasta, altro prodotto di eccellenza della gastronomia gragnanese. Siamo consapevoli di poterci riuscire nel più breve tempo possibile. Il panuozzo di Gragnano non ha confini geografici ed p per questo che intendiamo con questo obiettivo di poter dare ancor più lustro al nostro territorio”.

Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano, Camillo Arpaia, che ha ricordato il valore del lavoro quotidiano di chi protegge e promuove questa eccellenza gastronomica: “Il panuozzo rappresenta una delle intuizioni più geniali e apprezzate, vista la notevole quantità di imitazioni in tutta la regione e anche oltre i confini campani. Questo ci sprona a tutelarlo maggiormente e vincolarlo alla nostra Città. Perché si sa, il vero Panuozzo è di Gragnano”.

La differenza in questo processo la fa l’unione tra tutti i panuozzari ma soprattutto costruendo sinergie con il territorio. Alla conferenza era presente anche il presidente del Consorzio Vini Penisola Sorrentina Raffaele La Mura che ha sottolineato come il binomio panuozzo vino possa esaltare ancor di più le nostre eccellenze.

“Si tratta di un primo passo in avanti dopo l’attività intensa gestita egregiamente dall’associazione – ha ribadito il primo cittadino Nello D’Auria -. Gragnano sta vivendo un momento magico dal punto di vista enogastronomico. Lo confermano le eccellenze del territorio e dalla capacità dei nostri prodotti di affermarsi ormai ovunque. E il panuozzo, nato e prodotto a Gragnano, merita di conquistare l’obiettivo dell’IGP, consapevoli che dobbiamo fare un percorso molto importante, per tutelare chi ogni giorno lavora nel settore”.

Il convegno ha rappresentato un momento cruciale per fare il punto sulle strategie necessarie per garantire al Panuozzo di Gragnano la tutela e la valorizzazione che merita, confermandolo come simbolo di eccellenza gastronomica del territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews