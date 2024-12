Marano, il Comune avvia selezione per l’individuazione di un nuovo legale (e non solo)

364 Visite

È partita la selezione per la ricerca di un avvocato da destinare all’ufficio legale del Comune di Marano e che svolgerà anche il ruolo di Responsabile anche dei servizi demografici. L’incarico sarà conferito in via fiduciaria, previa procedura comparativa, ad un avvocato individuato dal primo cittadino. La norma lo consente in quanto trattasi di incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Tuel. Il contratto avrà durata annuale e sarà eventualmente prorogabile. La selezione è già partita ed è gestita sul portale nazionale del reclutamento InPa. C’è tempo fino alle ore 12 del 23.12.2024. Sono in tanti a chiedersi: Marciano, attuale legale convenzionato dell’ente, resterà al suo posto, andrà via o avremo due avvocati? E i costi per l’ente? Staremo a vedere.













