Fuochi pirotecnici illegali, maxi sequestro in provincia di Napoli: arrestato un 24enne

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto, ad Afragola, un 24enne trovato in possesso di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale, ad alta proprietà esplodente.

In particolare, i militari del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di una mirata attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato un garage, all’interno di uno stabile, che veniva utilizzato per la fabbricazione e lo stoccaggio del materiale.

La successiva perquisizione ha consentito di sottoporre a sequestro, all’interno del laboratorio clandestino scoperto, oltre 9.000 artifizi pirotecnici, per un peso complessivo di oltre 120 Kg. di materiale esplodente, nonché attrezzature per la fabbricazione di petardi, il cui potenziale deflagrante, classificato come “micidiale” dai Carabinieri del Nucleo Artificieri intervenuti, avrebbe potuto compromettere la stabilità dell’edificio stesso.

Qualora immessa su mercati paralleli, la merce delittuosa, tra l’altro priva di qualsivoglia indicazione in ordine a qualità e quantità della miscela esplosiva, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 50 mila euro.

Su disposizione dell’A.G. competente, il responsabile è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli- Poggioreale per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio di materiale esplodente.













