San Giorgio a Cremano. Sabato l’inaugurazione della nuova Bibliobimbi

143 Visite

Sarà inaugurata sabato 14 dicembre, alle 10.00 la nuova Bibliobimbi completamente rinnovata. Un luogo magico situato sempre in Villa Bruno nei locali dell’ex Vesuvio Libri. Si tratta di uno spazio incentrato esclusivamente sui bambini, stimolando il loro apprendimento, la curiosità e l’ immaginazione. Bibliobimbi è stata pensata come un luogo speciale, ancora più accogliente grazie ad arredi colorati, scaffali a misura di bambino, morbidi cuscini e al centro una grande mongolfiera, che invita i piccoli ad entrare nel mondo della fantasia attraverso la lettura e la creatività.

Il progetto, condiviso con Parteneapolis e con la Bottega delle Parole, prevede spazi pensati per tante attività, laboratori di lettura animata, incontri con autori e workshop di scrittura e disegno per bambini. Una biblioteca che col tempo è cresciuta moltissimo. Quando nel 2022 nacque Bibliobimbi, vi erano disponibili circa 200 volumi. Oggi ve ne sono oltre 2 mila, con una sezione speciale ad alta leggibilità, dedicata ai bambini con disturbi dell’apprendimento.

All’inaugurazione sarà presente anche il presidente di AIB Campania (Associazione Italiana Biblioteche), Pio Manzo. Vi saranno letture sotto l’albero e l’incontro con Babbo Natale che regalerà piccoli gadgets.

“In questi mesi dedicati alla progettazione e al restyling degli spazi dedicati alla Bibliobimbi – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno – tantissime famiglie mi hanno scritto o hanno contattato la biblioteca per sapere quando avremmo riaperto, segnale di come la Bibliobimbi sia un punto di riferimento in ambito letterario e un luogo dove i bambini possono crescere, apprendere e sviluppare la propria conoscenza e creatività. La nuova Bibliobimbi è un altro obiettivo raggiunto. Offrire un luogo così bello e stimolante ai nostri bambini significa investire nel loro futuro e nella loro crescita culturale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews