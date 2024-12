Casillo (Pd): ‘Bene la pronuncia della Cassazione. Su Autonomia continua la nostra battaglia”

131 Visite

“La decisione della Cassazione sull’ammissibilità del referendum contro l’autonomia differenziata, voluta dal ministro Calderoli, è un passo importante e positivo. Abbiamo considerato fin dall’inizio l’autonomia differenziata, così come concepita dal governo Meloni, un progetto sbagliato che mina l’unità del Paese e aumenta le disuguaglianze tra i territori. Attendiamo il pronunciamento definitivo della Corte costituzionale, ma, se si arriverà al referendum, faremo la nostra parte con determinazione per cancellare questa legge” – è quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale della Campania.