Clan Di Lauro, Rispoli si dissocia

A un anno di distanza dal maxi-blitz che ha azzerato l’ala imprenditoriale del clan Di Lauro, Raffaele Rispoli decide di gettare la spugna. Il 47enne, ritenuto dagli inquirenti uno dei ras del contrabbando a Secondigliano, noto anche per essere il fratello della vedova di camorra Tina Rispoli, dopo mesi di ininterrotta detenzione ha voluto dissociarsi dai propri trascorsi criminali. L’ha fatto con una missiva di due pagine, inviata nei giorni scorsi al giudice del rito abbreviato nel quale è imputato: «Oggi, ha scritto Rispoli dopo aver a lungo riflettuto, riconosco di avere avuto condotte illecite di cui non sono fiero e che non ripeterei, voglio pertanto dissociarmi dagli ambienti e contesti delinquenziali che ho in passato frequentato».

A questo punto è però doverosa una precisazione: Raffaele Rispoli ha, sì, messo un punto alla propria carriera criminale, ma non ha in alcun modo avviato un percorso di collaborazione con la giustizia.

Fonte Il Roma













