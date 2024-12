Scuola, la Città Metropolitana di Napoli premia i migliori di ogni istituto: oggi la consegna di un notebook ai 135 vincitori

63 Visite

Questa mattina, nella sede di Palazzo Matteotti, si è svolta la cerimonia di premiazione del bando indetto dalla Città Metropolitana per gli alunni più meritevoli iscritti al primo anno di scuola superiore. Premiato l’alunno del primo anno promosso con la media più alta in ogni istituto dell’area metropolitana. La Consigliera Salierno: “Valorizzato il merito, le Istituzioni sono vicine ai ragazzi”

C’è anche uno studente promosso con tutti 10, un allievo del Liceo classico statale di Ischia, tra i premiati dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Premio scolastico dedicato agli alunni più meritevoli iscritti alla prima superiore nell’anno scolastico 2022/2023, la cui cerimonia di consegna si è svolta questa mattina, nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti.

Presenti la Consigliera della Città Metropolitana delegata alla Scuola per il capoluogo e l’area nord, Marianna Salierno, il Direttore Generale e il Capo di Gabinetto dell’Ente, Davide Leonardi e Raffaele Chianese, i docenti, i genitori e gli alunni cui è stato conferito il premio da parte della Città Metropolitana: un notebook di ultima generazione corredato di mouse laser.

Il bando prevedeva che fosse premiato, per ciascun istituto superiore dell’area metropolitana partenopea, l’alunno del primo anno promosso in seconda con la migliore media-voto. Ciascun istituto ha, dunque, formulato una graduatoria tenendo conto degli scrutini di tutte le classi prime in modo da individuare l’alunna o l’alunno con la migliore valutazione finale come risultante dalla media aritmetica dei voti presi in ciascuna materia, comunicando successivamente il nominativo alla Città Metropolitana con le relative certificazioni.

I premiati sono stati 135. Tra questi, oltre all’unico alunno promosso con tutti 10, tantissime medie brillanti, superiori al 9, con una decina addirittura superiori al 9 e mezzo. Sostanziale equità, invece, tra i premiati tra ragazze e ragazzi. Tra i vincitori anche diversi alunni con disabilità.

“Si tratta – ha affermato la Consigliera Salierno – di un’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, per valorizzare e premiare lo sforzo compiuto dai nostri ragazzi tra i banchi di scuola, in un periodo particolare, quello post-Covid, che ha richiesto un supplemento di impegno a tutti. Abbiamo, dunque,voluto premiare il merito anche per dimostrare che c’è attenzione da parte delle Istituzioni per coloro i quali si impegnano e svolgono con serietà il loro compito di studenti e per stimolare tutti gli allievi delle nostre scuole a fare sempre di più e meglio”.

“Siamo felici – ha affermato Ilaria Abagnale, Consigliera della Città Metropolitana delegata alla Scuola per le aree vesuviana, sorrentina e flegrea – per questi ragazzi che hanno visto oggi premiati i propri sforzi con un riconoscimento importante da parte dell’istituzione Città Metropolitana e, perché no, anche con un notebook che potrà essere utile a migliorare le proprie performance scolastiche e anche a coltivare i propri interessi. L’augurio è che possano continuare con ancor più impegno e determinazione e che il loro esempio possa servire ai compagni per dare sempre il massimo. Una buona formazione è la chiave di accesso per un futuro di serenità e di successi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews