Marano, Giudice di Pace: ennesima sconfitta con i Cavallo. Izzo: “Troppa sciatteria, a pagare sempre i cittadini”

222 Visite

Per la questione Giudice di Pace, in attesa di conoscere la sentenza che ha visto il comune di Marano soccombere ancora una volta nei confronti dei privati famiglia Cavallo per l’ eventuale indennizzo per la costruzione dell’ immobile , si apprende che la causa è stata persa perché i termini sono prescritti e perché non si sa se sono stati presentati tutti atti che avrebbero potuto interrompere le prescrizioni.

Ancora una volta per distrazione o sciatteria la questione viene gestita male negli anni dall’ ente comunale e da chi è deputato a rappresentarlo in sede legale.

In attesa di leggere la sentenza penso sia giusto che il distrattone o lo sciattone venga messo dinanzi alle proprie responsabilità, lo si deve a ogni singolo cittadino che in questi anni stanno pagando caramente per colpe di una politica sciatta poco attenta che ha prodotto una situazione di precarietà economica che ha portato a servizi zero e al pagamento di tributi altissimi, nel mentre regaliamo soldi pubblici a privati.

Michele Izzo consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews