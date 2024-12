Palma Campania, incidente stradale: muore 38enne

974 Visite

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti in Via circumvallazione (intersezione via querce altezza distributore energy) per un incidente stradale. Un 38enne di origini bengalesi è stato investito da un’auto guidata da una 58enne. La donna si è fermata a prestare soccorso ed era in regola con i documenti di circolazione. La vittima è stata portata in ospedale a Nola e questa mattina è deceduta. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews