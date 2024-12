GIUSEPPE IRACE: “NUOVO SCARICO FOGNARIO TRA NISIDA E COROGLIO. UNA SCELTA GRAVISSIMA PER IL NOSTRO TERRITORIO, CHIEDIAMO INTERVENTI IMMEDIATI”

211 Visite

“La decisione di autorizzare un nuovo scarico fognario tra Nisida e Coroglio rappresenta una scelta gravissima per la città di Napoli e per il nostro territorio – dichiara Giuseppe Irace, segretario di PER –. Nonostante le ottomila firme raccolte dagli ambientalisti, le interrogazioni in consiglio regionale e in Parlamento e le mobilitazioni delle associazioni locali, il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera a un progetto che rischia di compromettere una delle aree più preziose dal punto di vista naturalistico. La Gaiola, riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione, è un patrimonio inestimabile che dovrebbe essere protetto e valorizzato, non sacrificato a scelte poco lungimiranti.”

Irace sottolinea l’urgenza di una soluzione strutturale e sostenibile: “È incomprensibile che non si sia optato per la costruzione di un depuratore vero a Bagnoli, una misura che avrebbe permesso di affrontare in modo definitivo i problemi di inquinamento che affliggono il nostro Golfo. Al contrario, si è preferito insistere su interventi che non risolvono il problema, ma lo aggravano, aumentando il rischio di inquinamento da colibatteri fecali e microplastiche, individuando per giunta il punto peggiore dove scaricare.”

Secondo il segretario di PER, queste scelte non solo danneggiano l’ambiente, ma hanno conseguenze dirette sulla salute pubblica, sul turismo e sull’economia locale: “Il nostro territorio dipende da un mare pulito e sano. Non possiamo accettare compromessi che antepongano interessi privati al bene comune.”

Infine, Giuseppe Irace lancia un appello alle istituzioni locali: “Chiediamo al Sindaco di Napoli di intervenire immediatamente per rivedere questo progetto e individuare correttivi che siano realmente sostenibili. La Campania merita politiche che mettano davvero al centro l’ambiente e le persone, non scelte che minano il futuro delle nostre comunità.”













