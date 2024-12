Rivellini: coordinatore cittadino della Lega: AL COMUNE SIAMO ALL’OPPOSIZIONE, DURA MA COSTRUTTIVA, E NON CI SOTTRAIAMO A RAPPRESENTARE I DIRITTI DEI CITTADINI!

Si è svolta la Prima riunione dei Dirigenti cittadini della Lega Napoli sotto la direzione del nuovo coordinatore Enzo Rivellini. E’ stabilito che:

-il 14 e 15 dicembre si svolgeranno, dalle 9 alle 13 a largo Berlinguer e a Piazza Santa Caterina, 2 gazebo dove simpatizzanti e cittadini potranno esprimere la loro vicinanza al Ministro Salvini che sta subendo un ingiusto processo PER AVER SVOLTO IL SUO LAVORO E PER AVER RISPETTATO IL SUO IMPEGNO DI DIFENDERE I CONFINI ITALIANI. Ricordiamo che la sentenza è prevista dopo pochi giorni ed è giusto che i cittadini, non faziosi, possano esprimere la solidarietà a chi ha compiuto solo il proprio dovere; -ai primi di gennaio organizzeremo gli Stati Generali della città dal significativo titolo:

NAPOLI, CAPITALE DEL MEDITERRANEO, NON E’ PIÙ CAPOLUOGO DELLA CAMPANIA!

In quell’occasione saranno nominati i responsabili dei quartieri di Napoli e il coordinamento cittadino;

-infine si è stabilito, in accordo con i ns Consiglieri Comunali, di continuare l’opposizione, dura ma costruttiva, al Comune, sempre nel rispetto del mandato ricevuto dai napoletani, di non “giocare con i ricattucci” di alcuni, anche della maggioranza di sinistra, che, in particolare nelle votazioni più controverse, minacciano e fanno mancare il numero legale. I nostri consiglieri sono stati eletti per rappresentare in aula la città e non è corretto annullare decine di Consigli dove si discutono le sorti della Città, per sedersi meglio al tavolo della trattativa.