Scosse ancora in atto nei Campi Flegrei dove per l’ingv lo stato attuale è di allerta gialla.

Lo sciame sismico è ancora in atto. Le scosse avvertite in località Pisciarelli, ma anche a Quarto, ha avuto l’area di epicentro in via Vecchia San Gennaro. La scossa più forte 3.4 di magnitudo.













