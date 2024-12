“Ho visto Decaro col fratello del boss”: un pentito cita di nuovo l’ex sindaco di Bari

208 Visite

Udienza choc al tribunale di Bari: un pentito tira in ballo l’attuale europarlamentare dem Antonio Decaro. Il collaboratore di giustizia Nicola De Santis ha infatti confermato la sua versione su un presunto incontro che l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro avrebbe avuto in passato con Massimo Parisi, fratello del boss di Japigia Savino. Incontro che secondo il pentito è risalente ad almeno 14 anni fa e che Decaro ha sempre negato sia avvenuto. De Santis ne ha parlato in un’udienza del processo nato dall’inchiesta Codice interno, che ha svelato presunti legami tra mafia, politica e imprenditoria cittadina e ha portato la scorsa primavera a 130 arresti e all’invio da parte del Viminale di una commissione d’accesso per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nel Comune.













