La protesta a Caivano guidata dalla pasionaria con la villa in stile Casamonica

Il primo passo è proprio la liberazione dei condomini in cui vivono camorristi e finti poveri. I filmati mostrano la pasionaria Bellezza che tiene la scena davanti ai rappresentanti delle istituzioni e gioca alla piccola fiammiferaia caivanese tacendo, però, sugli incomprensibili lussi che si concede e che mal si conciliano con lo status di indigenza che giustificherebbe il possesso di una casa popolare. Il mistero dell’Isee, insomma.

A cominciare dallo sfarzoso arredamento dell’alloggio di ben sei stanze che è stata costretta a lasciare il 28 novembre scorso insieme ad altri 35 nuclei familiari. Un po’ Gomorra, un po’ Casamonica style: lampadari dorati; sedie che sembrano troni con imbottitura color porpora (come «protocollo reale» impone); bagno con vasca idromassaggio. Ancora: cucina superaccessoriata; camera da letto con schienale modello Impero e tendaggio che ricorda i finestroni del salone degli specchi di Versailles. E poi divani; divanetti; armadi laccati; colonne in stile corinzio e tavoli di cristallo. Non proprio una topaia. La domanda, allora, è: chi può permettersi questi arredi, ha diritto a una casa gratis?

