Passa la sfiducia, cade il governo Barnier in Francia

Il governo di Michel Barnier è durato soltanto tre mesi: una mozione di sfiducia della gauche, votata anche dall’estrema destra di Marine Le Pen, è appena passata in Assemblée Nationale.

E’ il secondo governo della Quinta repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia dopo quello di Georges Pompidou nel 1962. Il presidente Emmanuel Macron, appena rientrato dall’Arabia Saudita dove era in visita di stato, intende nominare un successore entro poche ore.

Un applauso lungo oltre un minuto di tutti i deputati della coalizione di governo, in piedi, ha accolto l’arrivo del premier Michel Barnier alla tribuna del Parlamento per prendere la parola in vista della votazione sulla sfiducia. “Sono commosso”, sono state le prime parole di Barnier in quello che potrebbe essere il suo ultimo discorso da premier.

Tra le urla e i fischi dei deputati, in una seduta inedita ed estremamente movimentata per la discussione delle mozioni di sfiducia, Marine Le Pen ha preso la parola in Assemblée Nationale proclamando: “Eccoci al momento della verità, che mette fine ad un governo effimero”. Prima di lei, aveva preso la parola, proveniente dall’estremità opposta dell’emiciclo, il deputati de La France Insoumise, Eric Coquerel, che aveva concluso il suo intervento – anche lui fra le grida di approvazione e di contestazione dei parlamentari – con le parole: “Michel Barnier cadrà nel disonore”.













