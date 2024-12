Coppa Italia, maxi turn over per Conte contro la Lazio

181 Visite

Stasera la Lazio ospita il Napoli per gli ottavi di Coppa Italia. Grande turnover per entrambi gli allenatori. Baroni cambia 7 titolari rispetto alla sconfitta di Parma: ballottaggio tra Guendouzi e Dele-Bashiru, in attacco spazio a Noslin supportato da Tchaounà, Pedro e Zaccagni. Conte modifica addirittura tutta la formazione, con ben 11 cambi rispetto al successo contro il Torino: il riferimento avanzato sarà Simeone, alle sue spalle ci sarà Raspadori.













