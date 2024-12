Marano, i cittadini ci scrivono: “Via Vallesana, tutti passano ma la strada non si apre”. “Siamo delusi da questa amministrazione, finora non è stato fatto nulla”

196 Visite

Gentile direttore, ho letto di recente le ultime notizie sulla chiusura di via Vallesana, notizie che noi comuni mortali riusciamo ad apprendere solo in questo modo. Però mi chiedo perché non si possa ancora riaprire, visto che i proprietari degli immobili riceveranno anche l’indennizzo. Passano per la strada chiusa molte persone, scooter, inoltre, di sera e non solo, vengono parcheggiate le auto. Se ci fossero reali problemi di sicurezza ciò non dovrebbe essere consentito. Quindi mi chiedo a chi sia utile la chiusura della strada. La ringrazio in anticipo per la sua attenzione.

Miriam (Marano)

Egregio Direttore, sono un cittadino maranese arrabbiato e deluso da questa amministrazione che sta affossando questa città. Il sindaco avrebbe dovuto già dimettersi. C’è tanta strafottenza davanti alle grandi problematiche presenti sul territorio. Eppure conosce bene la macchina comunale, visto che già ha ricoperto ruoli in passate amministrazioni. Sembra che le uniche cose a cui tiene veramente siano diverse da quelle attese dai cittadini che dovrebbe appresentare. Si continuano a chiudere strade, a lasciare parte dei cittadini senza acqua nelle case a non sistemare strade e marciapiedi completamente distrutti e in alcuni punti lasciati al buio per non parlare della sporcizia e la totale mancanza di spazzamento e di tombini completamente ostruiti che quando piove si allaga tutto. Le strisce blu ormai dovunque creando enormi disagi ai residenti. Non ci sono servizi, non c’è sicurezza, non c’è attenzione per i commercianti. Ma di cosa si sta occupando questo sindaco?

