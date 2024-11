Pozzuoli Inn: sabato di festa con mercatini e fiere in piazza

183 Visite

Nuovo sabato di festa a Pozzuoli. Nell’ambito della manifestazione “Pozzuoli Inn” tornano in piazza gli hobbisti insieme agli espositori del mercatino enogastronomico. Tra gli artigiani che saranno presenti in piazza della Repubblica ci sarà anche Biagio Lubrano, l’ex operaio della Nato oggi artista di presepi rivisitati in chiave moderna. Una delle sue ultime opere è il “Largo Maradona” ai Quartieri Spagnoli che ha ottenuto un grande successo. “Sarà un nuovo sabato di festa, con adulti e bambini pronti a popolare la piazza fin dal mattino – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – I nostri hobbisti sono ormai diventati un marchio di garanzia da tre mesi a questa parte, sinonimo di arte made in Pozzuoli”.

Gli eventi in calendario sabato 30 novembre avranno inizio come da consuetudine alle 9 con il mercatino enogastronomico in programma nella villa comunale di Pozzuoli. Contestualmente in Piazza della Repubblica inizierà l’esposizione della fiera HobbArt con gli hobbisti che resteranno in centro fino a notte fonda. Dalle 17 in poi ci sarà la sfilata della “Bateria de Samba” accompagnata dalla presenza dei trampolieri, del “Baule dei Ricordi” e del mago mister Matti che darà vita a momenti di cabaret e giochi per bambini.

“Questo sabato l’ultimo appuntamento di Novembre con Pozzuoli Inn. É stato un progetto che ha animato il centro storico come mai era stato fatto in questo periodo. Il 7 dicembre ci sarà una grande sorpresa per la giornata conclusiva e per dare il via agli eventi per le festività natalizie. Sono estremamente soddisfatto per i risultati ottenuti, confermati anche dalle tante testimonianze di cittadini e turisti. Pozzuoli è viva, colorata e piena di persone” ha concluso il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.













