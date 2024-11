CASORIA, OPPOSIZIONI: “GESTIONE PESSIMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, NECESSARIA UNA STERZATA”

In merito alla gestione degli impianti sportivi comunali, nello specifico palazzetto dello sport e piscina, dalla risposta dell’amministrazione all’interrogazione presentata dai consiglieri di opposizione, Mangani, Valiante e Cristarelli, emerge uno scenario inquietante.

“Apprendiamo con vero sconcerto – dichiarano i rappresentanti consiliari di Fratelli d’Italia, Azione e Centrodestra Casoria – che l’attuale concessionario della gestione di palazzetto e piscina, la società sportiva Alba Oriens, non versa i canoni di locazione, stabiliti in convenzione, praticamente dall’inizio del rapporto. Risulta infatti dalla risposta del dirigente competente per materia che, dal 2015, anno in cui le strutture sono state affidate, il concessionario abbia versato soltanto 13.000 euro, a fronte degli oltre 900.000 complessivi, previsti dal contratto”.

“Ancora più scandaloso che l’amministrazione comunale abbia tollerato questa morosità per anni, senza rivendicare il dovuto da un conduttore che, di fatto e di diritto, risulta abusivo. Il valore sociale delle attività che si svolgono nelle strutture sportive non legittimano questo ritardo clamoroso, che configura un indubbio danno erariale. Solo a settembre scorso, infatti, sono state avviate le procedure per ottenere il rilascio delle strutture: un ritardo senz’altro colpevole”, continuano.

“Prendiamo atto della messa a bando di una nuova concessione: vigileremo affinché stavolta vengano individuati interlocutori seri, che rispettino gli impegni e garantiscano la fruizione degli impianti”, concludono.