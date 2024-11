447 Visite

Litiga con la compagna e scappa con il figlio di 11 anni a Quarto: è stata presentata una denuncia per sottrazione di minore. I due sono scomparsi da circa 7 giorni a bordo di una Audi. Lo riporta Il Mattino.

Quarto, litiga con la compagna e scappa con il figlio

Dopo aver aggredito la sua compagna, ha preso il loro figlio di undici anni, lo ha fatto salire in auto ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Da una settimana non si hanno più notizie di Salvatore Carandente, 43 anni, imprenditore di Quarto, e del figlio Vincenzo, di 11 anni. I loro telefoni sono spenti da giorni e l’angoscia della madre del piccolo, Monica Tabacchino, 37 anni, cresce di ora in ora. «Vi prego, aiutatemi a trovare mio figlio. Non mi interessa del mio compagno, voglio solo sapere dove si trova il mio piccolo e desidero riabbracciarlo al più presto. Sto vivendo un incubo», ha dichiarato la donna, che ha visto il compagno e il figlio per l’ultima volta alle 6.20 di lunedì mattina, quando si sono allontanati dall’abitazione di famiglia, situata al civico numero due di via Italia, nel comune casertano di Pietramelara.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews