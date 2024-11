Arrestato a Parigi il complice della Salis: c’era un mandato di cattura europeo che pendeva sul suo capo

214 Visite

Anziché farsi eleggere al Parlamento europeo come la sua compagna Ilaria Salis, Rexino Arzaj detto Gino ha preferito tagliare la corda. Errore. Perché ieri l’antagonista milanese, protagonista insieme alla Salis e a altri militanti dei centri sociali delle aggressioni del febbraio 2023 a Budapest, è stato arrestato in Francia, dove si era rifugiato per sottrarsi al mandato di cattura europeo. Ora potrebbe essere consegnato alla magistratura ungherese. E il suo caso rischia di condizionare la sorte della Salis. Perché se la Francia deciderà che le accuse contro Arzaj non sono una persecuzione contro un dissidente ma prove provate di un comportamento criminale, sarà più difficile per il Parlamento europeo respingere la richiesta ungherese di togliere alla Salis l’immunità parlamentare della quale la giovane estremista milanese si fa scudo dopo essere stata eletta nelle liste dell’Alleanza Verdi-Sinistra.













