MARANO, STRADE NEL DEGRADO COMPLETO. ANCORA CITTADINI CHE CI SCRIVONO: “LA DIFFERENZIATA LA FANNO IN POCHI, CONTROLLI PARI A ZERO”

Ieri, domenica sera, scendevo a buttare il mio sacchetto di organico, meticolosamente preparato e notavo, sotto al mio palazzo a Corso Umberto, che nei bidoni era stato sversato di tutto, dalla plastica al non riciclabile.

Forse, l’unico sacchetto di organico, che si butta appunto la domenica sera, era il mio.

Mi sono sentita io l’anormale, mi sono quasi vergognata di insistere a fare ancora la differenziata mentre a Marano, non solo a Corso Umberto ma un po’ ovunque, nessuno la fa più è c’è spazzatura ovunque, tutti i giorni.

Perché?

Lo vorrei sapere.

Perché il Comune di Marano non si adopera più in tal senso?

Nelle scuole non si fa altro che parlare di rispetto dell’ ambiente, del riciclo dei materiali, dell’ importanza del riciclo, dell’ agenda 2030 e delle problematiche che riguardano l’ inquinamento e i danni di quest’ ultimo alla nostra salute mentre per strada viviamo nella sporcizia più totale: senso civico pari a zero, istituzioni assenti, gente che non curante sversa per strada, tutti i giorni, di tutto.

Io continuo a fare la differenziata semplicemente perché se anche dovessi essere l’unica, spero di fare la differenza sempre, in un mondo in cui ciascuno pensa solo a curare il proprio orticello e se ne frega del prossimo, che non vive il proprio paese come “casa comune”.

Il mio senso di responsabilità e dovere verso i miei figli e chi vivrà questo mondo dopo di me, me lo impone.

I malati di cancro aumentano, l’ aria è irrespirabile, le strade sono sporche, spazi verdi zero, ignoranza anche meno, istituzioni fantasma: ecco!

Questa è diventata Marano.

Maria (Marano)













