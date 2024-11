Accoltellato per un pallone, Nappi (Lega): linea dura del Governo unico modo per contrastare devianza giovanile

105 Visite

“Il fenomeno della violenza tra i minori si è sviluppato drammaticamente anche grazie all’immobilismo delle amministrazioni locali, che hanno la responsabilità morale rispetto alla deriva che si registra sui nostri territori. In Campania la sicurezza è diventata sempre più una chimera, e l’unica strada per contrastare la devianza giovanile è quella che sta percorrendo il Governo nazionale. Bisogna continuare su questa linea: quella dell’inasprimento delle pene sia per chi delinque, sia per i genitori che non controllano i propri figli, del potenziamento del numero delle forze dell’ordine e della videosorveglianza. Le amministrazioni locali si sveglino e facciano finalmente la propria parte”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













